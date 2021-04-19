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Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor! Tiktok Yasaklanacak mı?

Dini hassasiyetleri alaya alarak türbede elinde Kur'an ile video çeken bir kullanıcı, vatandaşların tepkisini topladı.

Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor! Tiktok Yasaklanacak mı?
19 Nisan 2021 Pazartesi 11:23

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta yayınlanan bir video, vatandaşların tepkisini çekti.

Dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde bir türbede video çekilmesine tepki gösteren vatandaşlar, Çiğdem Hazar Şeker isimli kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Çiğdem Hazar Şeker kullanıcı adına sahip olan TikTok kullanıcısının yayınladığı görüntülerde, açık kıyafetlerle türbeye girerek eline bir Kur'an aldığı görüldü.

Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda çalan ilahiye eşlik eden Şeker, türbeye yaslanarak öptü.

DAHA ÖNCE DE YAPTI

Öte yandan Çiğdem Hazar Şeker'in, daha önce de Adana'da olduğu belirtilen aynı türbede video çektiği görüldü.

Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor #2

Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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