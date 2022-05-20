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Tüpe Zam Son Dakika Açıklandı, Mutfak Tüpü Yüzde 80 Zamlandı! Aygaz, İpragaz, Milangaz Tüp Fiyatı Mayıs 2022 Listesi

Çay, trafik sigortası, benzin, LGP, alkole zam haberleri sonrasında bir son dakika zam haberi de tüp fiyatları için açıklandı. Tüpe zam geldi. Tüp fiyatları ne kadar, mutfak tüpü, küçük tüp kaç TL?

Tüpe Zam Son Dakika Açıklandı, Mutfak Tüpü Yüzde 80 Zamlandı! Aygaz, İpragaz, Milangaz Tüp Fiyatı Mayıs 2022 Listesi
Kamusaati
Kamusaati
20 Mayıs 2022 Cuma 22:07

Cuma günü yapılan açıklama ile tüp fiyatlarına indirim geldiği açıklanmıştı. İndirimin sevinci kısa sürerken dün LPG fiyatlarına gelen zammın ardından beklendiği üzere tüp fiyatlarına da zam geldi. 2021 senesinin zam rekortmeni olan tüp fiyatları böylelikle 2022 senesine de son derece hızlı bir başlangıç yaptı. Gelen zamların ardından ne yazık ki vatandaş yine mağdur duruma düşerken büyük tüp fiyatı yine 310 TL'nin üzerine çıktı. 

Gıda ürünlerine yapılan zamlarla tenceresini kaynatmakta zorlanan vatandaş birde tüp fiyatlarına yapılan zamlarla çifte darbe yerken hatırlanacağı üzere dün yapılan son dakika açıklaması ile çaya yüzde 47,31 oranında zam yapıldığı duyurulmuştu. Yine benzin ve LPG fiyatlarının yanı sıra aynı zamanda trafik sigorta ücretleri de zamlanırken kabus gibi başlayan hafta bitmeden bir son dakika zam haberi de tüp fiyatları için açıklandı. 

TÜPE ZAM GELECEK Mİ, LPG ZAM HABERİ TÜPÜ ETKİLER Mİ, TÜPE ZAM VAR MI?

Evet, ne yazık ki yapılan son dakika açıklaması ile tüp fiyatlarına zam resmen ilan edildi. Dün yapılan LGP zammı sonrası gözler tüp fiyatlarına çevrilmiş, son dakika olarak ilan edilecek tüp zammı beklenmeye başlanmıştı. Beklenen açıklama geldi ve tüp fiyatına yine zam yapıldı. 

AYGAZ TÜP FİYATI NE KADAR, KAÇ TL, TÜPE NE KADAR ZAM GELDİ?

Yapılan açıklama ile tüp fiyatlarına bir kere daha zam gelmiş oldu. 6 Mayıs tarihinde indirim yapılan tüp böylelikle 17 Mayıs tarihinde tekrar zamlandı. Tüp fiyatı 2021 senesinde zam rekoru kırarken 12 KG mutfak tüpüne böylelikle son 1 sene içerisinde 20. defa zam yapılmış oldu. Yapılan zammın oranı ise yüzde 80 sınırını aştı. Son 10 senede yapılan zam oranı ise yüzde 386 olarak hesaplandı. Yeni zammın ardından Aygaz büyük tüp fiyatı 311 TL olarak hesaplanırken küçük tüp fiyatı 68.50 TL oldu. 

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI MAYIS 2022! BÜYÜK MUTFAK TÜPÜ, PİKNİK TÜPÜ FİYATI, KÜÇÜK TÜP DEPOZİTO ÜCRETİ NE KADAR?

Gelen zam fiyatlarına yansıtan İpragaz'da büyük tüp fiyatı 305 TL olarak uygulanırken küçük tüp satış fiyatı ise 59,5 TL oldu. Aygaz küçük tüp depozito ücreti ise 100 TL oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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