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Tüp Fiyatlarına Büyük Zam Geldi!, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar?

Güncel Tüp Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! Yeni Fiyatlar Şok Etti! 12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları, Son gelen LPG zammının ardından yeniden fiyatlanmış olan tüpler, artık alt ve orta seviyeye sahip olan vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Geçtiğimiz gün gelen 63 kuruşluk LPG zammı tüp fiyatlarının alıp başını gitmesine neden olurken; vatandaşın il il tüpü zamlı olarak almaya başlamasına neden oldu. İşte güncel tüp fiyatları ve detaylar...

Tüp Fiyatlarına Büyük Zam Geldi!, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar?
Kamusaati
Kamusaati
26 Mayıs 2022 Perşembe 10:43

Son gelen LPG zammının ardından yeniden fiyatlanmış olan tüpler, artık alt ve orta seviyeye sahip olan vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Geçtiğimiz gün gelen 63 kuruşluk LPG zammı tüp fiyatlarının alıp başını gitmesine neden olurken; vatandaşın il il tüpü zamlı olarak almaya başlamasına neden oldu.

Öte yandan Aygaz büyük tüp markaları güncel tüp fiyatlarını açıkladı. Peki, 12 kg büyük tüp fiyatları ne kadar? 2 kg küçük tüp fiyatları 2022 ne kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz ve İpragaz tüp fiyatları…

AYGAZ TÜP FİYATLARI


Kaynak: Kamu Saati Özel
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