Tüm zamanların mart ayı ihracat rekoru kırıldı

Mart ayında aylık ihracat yüzde 19,8 arttı. Bakanı Mehmet Muş, 22,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı gerçekleştiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayı dış ticaret rakamlarını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte düzenlenen bir basın toplantısı ile aktardı.

Ticaret Bakanı Muş: "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı." dedi.

"3'TE 3 YAPTIK"

Bakan Muş, "Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

"250 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE İLERLİYORUZ"

Ticaret Bakanı Muş, "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ETKİLERİ İÇİN ÖNLEM ALINIYOR

Bakan Muş, konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşının ihracat ve ithalata etkisini değerlendirerek, bu savaşın Türkiye'ye olumsuz etkisini azaltmak için alınan önlemler arasında bitkisel yağlarda gümrük vergisinin sıfırlandığının da yer aldığını aktardı.

İTHALAT ENERJİ AĞIRLIKLI ARTTI

Muş, mart ayı ithalatının ise 30,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktararak, söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatının önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

"ENERJİ HARİÇ İTHALAT MARTTA 22,5 MİLYAR DOLAR OLDU"

Bu gelişmelerle mart ayında dış ticaret hacminin, geçen yıla göre yüzde 26 artışla 53,6 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Muş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu noktada, enerji ithalatı konusuna ayrı bir başlık açmakta fayda görüyorum. Ocak-mart dönemi ithalat artışımızda petrol ve doğal gaz başta olmak üzere emtia fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artışlar etkili olmuştur. Nitekim, küresel emtia fiyatları bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,8 artış göstermiştir. Diğer taraftan, ocak ayında 76 dolar olan brent petrol fiyatları mart ayında yüzde 70,2 artarak 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Benzer şekilde Avrupa doğal gaz fiyatları da bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 313 gibi oldukça yüksek bir oranda artış göstermiştir. Küresel piyasalarda yaşanan bu durum haliyle enerji ithalatımıza yansımaktadır. Enerji ithalatımız mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar, ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar olmuştur. Enerji hariç bakıldığında, mart ayında ithalatımız 22,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."

"KDV İNDİRİMLERİ DENETLENİYOR"

Bakan Muş, ihracat rakamlarını aktardığı toplantıda ayrıca, hijyen ürünlerde KDV oranının yüzde 8'e indiğini, bu indirimin 81 ildeki denetimlerde takip edildiğini, vatandaşın hakkının korunduğunu sözlerine ekledi.

Muş, KDV indirimleriyle ilgili, "Sektör sektör inceliyoruz. Kanunlara aykırı etiket oyunlarıyla spekülatif hareket yapanlara, kanun çerçevesinde bedeli ağır ödetilecektir." dedi.