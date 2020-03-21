Cumhurbaşkanligi kararanamesi ile Tüm Türkiye'de icra-iflas takip ve talep işlemleri ile ihtiyaci haciz işlemleri durduruldu. Tüm Türkiye'de İcra - İflas Takip ve Talep İşlemleri Durduruldu,

Tüm Türkiye'de İcra - İflas Takip ve Talep ve Haciz İşlemleri Cumhurbaşkanlığı Tarafından Durduruldu

Cumhurbaşkanlığı kararanamesi ile Tüm Türkiye'de icra-iflas takip ve talep işlemleri ile ihtiyaci haciz işlemleri durduruldu. Tüm Türkiye'de İcra - İflas Takip ve Talep İşlemleri Durduruldu,

Cumhurbaşkanligi kararanamesi ile Tüm Türkiye'de icra-iflas takip ve talep işlemleri ile ihtiyaci haciz işlemleri durduruldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kararanamesi ile Tüm Türkiye'de icra-iflas takip ve talep işlemleri ile ihtiyaci haciz işlemleri durduruldu.

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