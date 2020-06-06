Tüm Türkiye bu görüntüyü izledi!

Tüm Türkiye'de dolunayın büyüleyen görüntüsü coşkuyla kaşılanırken milyonlar balkonlarda bu eşsiz manzarayı izledi.

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren dolunay göz kamaştırdı.



İstanbul'un yanı sıra Van, Hatay, Ankara ve Muş gibi illerden de dolunay fotoğrafları geldi.







Çamlıca Camisi ve İstanbul'un yeni simgelerinden Çamlıca Seyir Kulesi'nin birleştiği fotoğraf karesine giren dolunay, seyrine doyulmayan görüntüler verdi.



Tüm Türkiye'de dolunayın büyüleyen görüntüsü coşkuyla kaşılanırken milyonlar balkonlarda bu eşsiz manzarayı izledi.