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Tüm Milli Parklarda Piknik ve Mangal Yapmak Yasaklandı

Korona virüs tedbirlri kapsamında evde kalın çağrılarına kulak vermeyen yurttaşlar dün piknik alanlarına akın etmişti. Bunun üzerine tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tüm milli parklarda Corona Virüs tedbirleri kapsamında mangal yapılmasının yasaklandığını açıkladı Tüm yurttaki milli parklarda mangal yapmak yasak Detaylar haberde...

Tüm Milli Parklarda Piknik ve Mangal Yapmak Yasaklandı
21 Mart 2020 Cumartesi 21:54

Tüm Milli Parklarda Piknik ve Mangal Yapmak Yasaklandı

Korona virüs tedbirlri kapsamında evde kalın çağrılarına kulak vermeyen yurttaşlar dün piknik alanlarına akın etmişti. Bunun üzerine tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tüm milli parklarda Corona Virüs tedbirleri kapsamında  mangal yapılmasının yasaklandığını açıkladı Tüm yurttaki milli parklarda mangal yapmak yasak Detaylar haberde...

Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere aldırış etmeden Milli Parklara bugün piknik için giden vatandaşların ardından Bakanlıktan son dakika açıklaması yapıldı park ve mesire alanlarında piknik ve mangal yapılmasının yasaklandığını açıkladı.

Koronavirüs salgınına karşı bir önlem daha geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, mesire alanlarındaki mangal ve pikniği yasakladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #yasak #mangal #piknik #milli park
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