Tüm Lokantalar,Resturantlar,Pastaneler kapatıldı mı 21 mart 2020

pastaneler,lokantalar, resturantlar kapatıltı mı 21 mart 2020
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞININ BİR EMRİDİR
Tüm içkili ya da içkisiz,Pastaneler,Lokantalar, Restuarantlar bugün gece 24,00 dan itibaren kapatıldı.
İlgili yerler açık olacak ancak sadece evlere paket servisi yapabilecekler.Kesinlikle lokantalarda, (içkili-içkisiz farketmez-) restuarantlar aktif şekilde çalışamayacak.Vatandaş oturup ilgili yerlerde yiyip içemeyecek.Sadece paket servis yapılacak.
Ayrıntılar gelecek..
kaynak: kamusaati.com
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