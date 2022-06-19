Tüm gözler 6 aylık enflasyon verilerinde! İşte memur ve emekli maaşlarına yapılacak tahmini zam oranları

Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı merakla beklenirken tüm gözler 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 olarak açıklandı. Eğer bu tahmin tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memurların ve memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 40.25 zam yapılacak.

Son zamanlarda art arda gelen zamlar, vatandaşın alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığı sonrasında temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağı iddiaları ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda bir sinyal vererek gerekli düzenlemeler için çalıştıklarını belirtti.

GÖZLER MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAMDA

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam içinse tüm gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaş "En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, söz konusu zam oranıyla ilgili ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ile geldi.

YÜZDE 35'LİK ZAM KESİNLEŞTİ

Şu ana kadar Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e yükseldi.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 40,75 OLARAK AÇIKLANDI

Haziran enflasyonu ise 4 Temmuz pazartesi günü açıklanacak. Dün açıklanan Piyasa Katılımcılar Anketi'nde ise Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 37,7 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak.

GERÇEKLEŞİRSE YÜZDE 40.25 ZAM YAPILACAK

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75 zam yapılırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 7 zam ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 6 BİN 16 LİRA OLACAK

Eğer Temmuz zammı yüzde 40.25 gerçekleşirse en düşük maaş memur emeklilerinde 4 bin 289 liradan 6 bin 16 liraya, memurlarda 6 bin 429 liradan 9 bin 16 liraya çıkacak. Diğer emeklilerde de en düşük aylık, zam yüzde 41.75 olursa esnaf emeklilerinde 2 bin 948 liradan 4 bin 150 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 634 liraya ulaşacak.

En düşük aylık Ocak'ta tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya yükselmiş, bu ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Yüzde 40.75'lik tahmine göre Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarımda 3 bin 298, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 873 liraya çıkabilecek.