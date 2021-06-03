TÜİK Enflasyon rakamları 2021 Aylara Göre Enflasyon oranları

Dünya Gazetesi ekonomi yazarı Alaattin Aktaş TÜİK'in merkezi dağıtım sisteminde enflasyonun % 1,44 olarak açıklandığını yazdı. TÜİK bugün saat 10:00'da TÜFE'yi 0,89 olarak açıklamıştı.

SİSTEM HATASI BEKLENTİLERE ÇOK YAKIN

Aktaş'ın bildirdiği sistemdeki hatalı enflasyon girişinin ekonomistlerin beklentileri ve İTO'nun rakamlarına çok yakın olması dikkat çekti.

Aktaş yeni veri tabanı ve web sitesinin TÜİK'i vurduğunu ifade ederek hatanın düzeltileceğini yazdı. Ekonomistler mayıs ayı enflasyon rakamını % 1,39 beklerken İTO % 1,69 olarak açıklamıştı.

İşte o paylaşım;

"TÜİK'in "şahane" veri tabanı ve yeni web sitesi ilk olarak yine TÜİK'i vurdu ve %0.89 olarak açıklanan mayıs ayı TÜFE artışı merkezi dağıtım sisteminde %1.44 olarak yer aldı.

TÜİK %1.44'ün dağıtım sistemine nasıl girdiğini belirlemeye çalışıyor. Hata kısa sürede düzeltilecek."

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021

TÜFE % 0,89 ARTTI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,59, aylık %0,89 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

ÜFE'DE SERT YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR: %3,92

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %38,33, aylık %3,92 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,33 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,24 artış gösterdi.

Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve %19,30 ile sağlık oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2021

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %1,32 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %0,30 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,56 ile ulaştırma, %1,76 ile giyim ve ayakkabı ve %1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2021



Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %17,49, aylık %0,98 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,35 artış gerçekleşti.

İTO VE AA FİNANS BEKLENTİLERİ GERÇEKLEŞMEDİ

İTO verilerine göre, mayısta İstanbul'da bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1.67, toptan fiyatlar yüzde 2.27 arttı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyordu. TÜİK rakamları açıklanan mayıs ayı İstanbul enflasyonunun 0,80 puan altında kaldı.

MERKEZ BANKASI TÜFE BEKLENTİSİ % 1,27 OLMUŞTU

Geçen ay yüzde 1,05 olan mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,27'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 13,81 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 11,26'dan 11,81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,55'ten 9,99'a yükseldi.

2021 YILI ENFLASYON RAKAMLARI (5 AYLIK)

AYLAR (2021) TÜFE ÜFE OCAK 1,68 2,66 ŞUBAT 0,91 1,22 MART 1,08 4,13 NİSAN 1,68 4,34 MAYIS 0,89 3,92 TOPLAM 6,24 16,27

TÜFE mayısta yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 3,92 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,33 olarak gerçekleşti

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,92 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,33 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,13, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,24 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 3,92 artış kaydetti.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 17,34, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 38,33 artış gösterdi.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle: