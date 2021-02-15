sevgililer günü
sevgililer günü
0
is kazası soruları
is kazası soruları
0
mali takvim
mali takvim
0
yks puan türleri
yks puan türleri
0
Ösym Sınav Takvimi
Ösym Sınav Takvimi
0
2021 kpss
2021 kpss
0
resmi tatil
resmi tatil
0
2

TÜİK Başkanı değişti: Ahmet Kürşat Dosdoğru kimdir?

TÜİK'te bugün bir görev değişikliği yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, eski başkan Muhammed Cahit Şirin yerine vekaleten yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşat Dosdoğru oldu. Peki AHMET KÜRŞAT DOSDOĞRU KİMDİR?

TÜİK Başkanı değişti: Ahmet Kürşat Dosdoğru kimdir?
15 Şubat 2021 Pazartesi 21:48

Türkiye İstatistik Kurumunun Başkanlığına Sayın Muhammed Cahit ŞİRİN’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Ahmet Kürşad DOSDOĞRU vekaleten atanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ifadeleri kullanıldı.

AHMET KÜRŞAT DOSDOĞRU KİMDİR?

Yeni TÜİK Başkanı Dosdoğru 1978 yılı Yozgat doğumludur. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Dosdoğru, mezun olur olmaz TÜİK'te işe başladı.

2004-2009 yılları arasında TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'nde uzman yardımcısı olarak çalışan Dosdoğru, 2009'da Merkez'e Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı olarak atandı.

2017 yılında TÜİK Başkan Yardımcısı olan Dosdoğru, 4 yıl sonrasında TÜİK Başkanı oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #yeni tüik başkanı #tüik #ahmet kürşat dosdoğru
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber