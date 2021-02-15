TÜİK Başkanı değişti: Ahmet Kürşat Dosdoğru kimdir?

TÜİK'te bugün bir görev değişikliği yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, eski başkan Muhammed Cahit Şirin yerine vekaleten yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşat Dosdoğru oldu. Peki AHMET KÜRŞAT DOSDOĞRU KİMDİR?
Türkiye İstatistik Kurumunun Başkanlığına Sayın Muhammed Cahit ŞİRİN’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Ahmet Kürşad DOSDOĞRU vekaleten atanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ifadeleri kullanıldı.
AHMET KÜRŞAT DOSDOĞRU KİMDİR?
Yeni TÜİK Başkanı Dosdoğru 1978 yılı Yozgat doğumludur. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Dosdoğru, mezun olur olmaz TÜİK'te işe başladı.
2004-2009 yılları arasında TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'nde uzman yardımcısı olarak çalışan Dosdoğru, 2009'da Merkez'e Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı olarak atandı.
2017 yılında TÜİK Başkan Yardımcısı olan Dosdoğru, 4 yıl sonrasında TÜİK Başkanı oldu.