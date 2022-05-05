bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

TÜİK, 2022 Nisan ayı enflasyonunu açıkladı

TÜİK nisan ayı enflasyon verisini paylaştı. Enflasyon, yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7, 25 oldu.

TÜİK, 2022 Nisan ayı enflasyonunu açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
05 Mayıs 2022 Perşembe 11:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyonu verisi olan Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) paylaştı.

TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

Yıllık en büyük artış ulaştırmada yaşandı

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış haberleşmede yaşandı

Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Sigaraya zammı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?, Sigara fiyatları güncel liste 5 Mayıs 2022!
Sigaraya zammı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?, Sigara fiyatları güncel liste 5 Mayıs 2022!
0
Rusya: Ukrayna'ya silah taşıyan NATO araçları bizim için hedeftir
Rusya: Ukrayna'ya silah taşıyan NATO araçları bizim için hedeftir
0
LPG'ye indirim geliyor
LPG'ye indirim geliyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.