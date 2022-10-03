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TÜİK, 2022 Eylül ayı enflasyonunu açıkladı

TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.

TÜİK, 2022 Eylül ayı enflasyonunu açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
03 Ekim 2022 Pazartesi 16:30

Enflasyon, Mayıs 2021'den bu yana kesintisiz yükselişini sürdürüyor...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı.

Enflasyon yıllık 83,45 oldu

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

Artış, beklentinin altında

Ekonomistler, eylül ayında TÜFE’nin yüzde 3,53 artmasını bekliyordu. Artış, beklentinin altında gerçekleşti.

Yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.

En yüksek artış konutta

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,99 ile konut oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 74,63, aylık yüzde 2,74 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,92 olarak gerçekleşti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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