TÜBİTAK'tan İş Kuracaklara ''200 Bin TL'' Destek Çağrısı

Girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duydukları destekleri çok önemsiyoruz. Çünkü topyekün ekonomik ve sosyal kalkınmanın daha fazla rekabetçi, yenilikçi ve katma değer üreten işletmeler kurulması ile mümkün olduğunu biliyoruz.

Bu noktada iş kurma aşamasındaki tecrübesiz girişimcilere yok gösteren ve sermaye ihtiyaçlarını karşılayan devlet destek programlarının önemli katkı sağladığını düşünüyoruz.

Bu amaçla kurgulanan önemli destek programlarından birisi TÜBİTAK'ın 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamındaki BİGG-Bireysel Genç Girişim'dir. Bugün bu program kapsamında yayımlanan ve bazı yenilikler içeren BiGG 2020/1 çağrısını ele alacağız. Program hakkında genel bilgi, programın aşamaları, başvuru, değerlendirme ve destekleme süreçleri hakkında bilgi almak isteyenler ''İş Kurmak İsteyenler Dikkat! Tübitak'tan 200 bin TL Destek'' başlıklı yazımızı inceleyebilirler.

1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 2020-1 BİGG ÇAĞRISI

TÜBİTAK'ın 2012 yılında başlatılan BİGG programı ile desteklenen 1384 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi. 2019 yılı 2. Çağrısı panellerinde değerlendirilen 362 iş planınından destek almaya hak kazanan 144 girişimcinin teknoloji tabanlı şirketlerini kurmaları planlanıyor. Girişimcilerin firmalarını kurmaları sonrasında 200 bin TL'ye kadar sermaye desteği sağlanacak.

Program kapsamında başvuru yapılabilcek tematik alanlar, başvuruları alacak uygulayıcı kuruluşlar ve diğer bilgilere https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/25257/1512_2020-1_cagri_duyurusu-22102020.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

1. Birinci Aşama Başvuruları Nasıl Yapılacak?

BİGG kapsamında daha önce 23 olan uygulayıcı kuruluş sayısı 63'e çıkarıldı. Böylece 1512 Programının 2020 yılı çağrısında girişimciler 21 ilimizde BİGG başvurusu yapabilecek.

1. Aşama faaliyetlerini yürütecek 'BİGG Uygulayıcı Kuruluşları' girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka ve benzeri hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK'a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi hızlandırıcı programı faaliyetleri gerçekleştirecekler. Uygulayıcı kuruluşlar kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile altı tematik alanda iş fikri başvurularını kabul edecekler. 1. Aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. Aşama başvurusunu TÜBİTAK'a yapacak. TÜBİTAK panellerinde destek almaya uygun bulunan girişimcilerden şirket kurmaları istenecek.

2. Başvuru Alınacak Tematik Alanlar

Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm), İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme. Böylece, turizm teknolojilerinden sonra spor teknolojileri de tematik alt alanlarda yerini aldı.

3. Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin; -herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, -yüksek lisans veya doktora öğrencisi, -lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler; -daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak, -ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak koşuluyla başvurabilecek.

4. Ön Başvuru Tarihi

İş fikri başvuruları 21 Ekim - 15 Aralık 2020 arasında 63 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacaktır.

5. Sermaye ve Proje Desteği Aktarım Şekli

Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 200.000 TL'dir.

Programın 2. aşama panel değerlendirmeleri sürecinde her iş planı için destek kapsamına alınan bütçe belirlenecektir. İş planının desteklenmeye uygun bulunması halinde panel değerlendirmesinde belirlenen destek tutarı geri ödemesiz olarak girişimciye aktarılacaktır. Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin %40'ı ilk ödeme olarak, %40'ı ara ödeme olarak kurulacak firmanın destek hesabına aktarılacaktır. İş planının tamamlanması ve proje sonu işlemleri akabinde %20'lik kalan kısmı kuruluşun destek özel hesabına aktarılacaktır.

6. Başvuru Süreci

Programın 1. aşamasında iş fikri başvuruları, çağrı başvuru koşullarını sağladıklarını gösteren belgeler ile Uygulayıcı Kuruluşlara yapılıyor. Bu belgeleri eksik olanların başvurusu kabul edilmeyecek.

Programın 2. aşamasında iş planı başvuruları, girişimci tarafından http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden yapılır. Uygulayıcı Kuruluşların PRODİS üzerinden onay verdiği girişimciler 2. aşamaya başvurabilirler.

7. Sonuçların Duyurulması

1. aşamaya kabul edilen iş fikirleri Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından kendi belirledikleri kanallar aracılığı ile duyurulur. 2. Aşama iş planlarının TÜBİTAK tarafından değerlendirilmesine ilişkin sonuçlar kurumun internet adresinde ilan edilir.

Değerlendirme ve sonuç

Tüm girişimcilerin, özellikle teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için girişimcilere sağlanan destekler son derece değerlidir. İçinden geçtiğimiz süreçte bu değer katlanmış durumdadır.

İş fikirlerinin doğrulanması amacıyla program kapsamında uygulayıcı kuruluş hızlandırma programı faaliyetleri yürütülmesi ve iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine destek sağlanması tecrübesiz yeni girişimciler için önemli bir katkı sağlamaktadır.

Başvuru yapacak girişimcilere program çağrı dokümanını ve burada belirtilen ilgili mevzuatı dikkatlice incelemelerini tavsiye ederim.

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikri olan girişimcilerin programdan azami ölçüde faydalanmasını dileriz.