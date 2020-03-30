TTB Türk Tabibler Birliği il il corona virüsü vakası açıkladı 2020 31 mart

Türk tabibler birliği TBB resmi şehirlerdeki korona virüsü vakaları ve ölümleri açıklaması,TTB'nin yayımladığı koronavirüs rapor

Cumhuriyet gazetesinin resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre,TBB yani Türk Tabibler Birliği il il corona virüsü vakası açıkladı.Özellikle İstanbul,İzmir,Şanlıurfa,Diyarbakır,Adana'daki vaka sayılarını açıkladı..

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Türk Tabipleri Birliği'nin açıkladığı koronavirüs görüldüğü iller şöyle;

İSTANBUL

30 Mart 2020 günü itibari ile İstanbul'daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli/olası Kovid-19 tanısıyla yatırılarak izlenen tedavi edilen hasta sayısı 2 binin üzerindedir.

Yoğun bakım ünitelerine yatırılan vaka sayısı 200'ün üzerindedir.

İstanbul'daki kamu hastanelerinde bugüne kadar enfekte olan hekim, sağlık çalışanı sayısı 100'ü geçmiştir.

İZMİR

Raporda şu açıklamalar yapıldı: Son iki haftada İzmir genelinde kamu hastanelerinde (üniversite, Sağlık Bakanlığı ikinci ve üçüncü basamak hastaneleri) PCR testi pozitif ve klinik olarak şüpheli pozitif vakalar dâhil hasta sayısı 700 civarındadır.

Yine bu süre içinde etkilenen hekim ve sağlık çalışanı sayısı da yaklaşık 75’tir. Bir ASM hemşiresi yoğun bakımda tedavi edilmektedir.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'daki kamu hastanelerinde servis ve yoğun bakımlarda 70'e yakın şüpheli hasta takip edilmekte olup 6 pozitif hasta izlenmektedir.

DİYARBAKIR

Korona günlerinde Diyarbakır’da, yaklaşık 150 hasta Kovid-19 teşhisi veya şüphesiyle yatıyor. 6 yoğun bakım hastası mevcut. Korona nedeniyle 5 yurtaşımız yaşamını yitirdi.

ADANA

Korona günlerinde Adana’da, yaklaşık 550 hasta Kovid teşhisi veya şüphesiyle yatıyor. 63 yoğun bakım hastasından 15'i entübe. 2 si taburcu olmuş 4 hekim ve 12 sağlık çalışanı korona şüphesi ile takip edilmekte

TTB'nin yayımladığı koronavirüs raporunda, ''Yapılan açıklamalarda PCR testi pozitif çıkan “vaka”ların esas alındığı; hastanelerde yatan ya da ayaktan takip edilen “şüpheli/olası vaka” sayıları yer almadığı için gerçek tabloyu göstermekte çok eksik kaldığını ve bütün ısrarlarımıza rağmen Sağlık Bakanlığı toplam vakaların bölgelere, illere göre dağılımını açıklamamıştır''

Kamusaati.com olarak soruyoruz peki ya diğer iller

Türk Tabibler Birliği TBB sadece 5 büyük ilimizi açıkladı.Kaynağı Cumhuriyet gazetesi.Sağlık bakanlığına tepkili olduğu bilinen TBB, bakanlığın hangi ilde kaç vakanın olduğunu bir an önce açıklamasını da talep ediyor.

Şimdi Sağlık bakanlığının açıklamadığı bu bilgiyi TBB nasıl açıklıyor bizde bilmiyoruz.TBB ye bir yaptırım gelir mi onuda bekleyip göreceğiz

ÖNEMLİ UYARI : HABERİN KAYNAĞI CUMHURİYET GAZETESİDİR