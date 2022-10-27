TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'yla yakınlığıyla bilinen kanalda, Türk ordusunun teröristlere karşı kimyasal silah kullandığını söyledi.
Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.
İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı, Ankara'ya getirildi.
Tutuklanması istendi
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Fincancı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tutuklandı
Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.
İfadesi ortaya çıktı
Şebnem Korur Fincancı, savcılık sorgusunda "örgüt propagandası" suçlamasını reddetti.
"Kanalın terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilmiyordum"
Suçlamaları reddeden Fincancı, ''Söz konusu konuşmayı adli tıp uzmanı sıfatı ile yaptım. Örgüt propagandası kastım yoktu. O kanalın terör örgütüyle irtibatını bilmiyordum.'' dedi.