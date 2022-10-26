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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde mermi bulundu

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve mermi ele geçirildi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde mermi bulundu
Kamusaati
Kamusaati
26 Ekim 2022 Çarşamba 20:24

Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı, Türk askerinin PKK'ya yönelik kimyasal silah kullandığı iftirasını atmıştı.

Bu çirkin iftiradan sonra başlatılan soruşturma süreci devam ediyor.

Bu kapsamda Korur, terör propagandası suçlaması ile sabah saatlerinde İstanbul'da gözaltına alındı.

Evinde arama yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Korur'un evinde arama yapıldı.

Evinden mermi çıktı

Yapılan aramada, Korur'un kütüphanesinde örgütsel bir kitap ile tabanca ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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