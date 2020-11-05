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Trump'ın mahkeme açıklamasına Biden cephesinden yanıt: Avukatlarımız hazır olacak

ABD'de oy sayım işlemini Yüksek Mahkeme'ye taşıma çağrısı yapan Trump'a rakibi Biden'ın ekibinden "Trump mahkemeye giderse bunun önüne geçmek için avukatlarımız hazır bekliyor olacak" yanıtı geldi.

Trump'ın mahkeme açıklamasına Biden cephesinden yanıt: Avukatlarımız hazır olacak
05 Kasım 2020 Perşembe 09:47

ABD seçimlerinde seçim sonuçları açıklanırken iki başkanlık adayı da ülkedeki gerginliği giderek tırmandırıyor.

"YÜKSEK MAHKEMEYE GİTMEYİ PLANLIYORUM"

Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen Trump, seçime hile karıştığını iddia ederken, “Bir grup mutsuz insan bana oy veren milyonlarca insanı mağdur etmeye çalışıyor. Yüksek mahkemeye gitmeyi planlıyorum.” sözlerine Biden seçim ofisinden yanıt geldi.

BİDEN CEPHESİ: AVUKATLARIMIZ HAZIR BEKLİYOR OLACAK

Biden’ın seçim ofisinden Jen O’Malley Dillon yaptığı açıklamada, “Başkan tehdidini gerçekleştirerek oyların düzgün bir şekilde sayımını durdurmak üzere mahkemeye giderse bunun önüne geçmek için avukatlarımız hazır bekliyor olacak” dedi.

Trump ın mahkeme açıklamasına Biden cephesinden yanıt: Avukatlarımız hazır olacak #1

KAMERALARIN KARŞISINA GEÇMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, seçimin ardından ilk kez kameraların karşısında çıkarak açıklamalarda bulunmuştu. Trump sözlerini "Bu ülkenin iyiliği hukukun düzgünce ilerlemesini istiyoruz. ABD Yüksek Mahkemesi'ne gideceğiz. Sayımın durmasını istiyoruz" şeklinde sürdürmüştü.

Trump ın mahkeme açıklamasına Biden cephesinden yanıt: Avukatlarımız hazır olacak #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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