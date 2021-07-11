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Trump'ın da izlediği dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı

UFC 264'te Conor McGregor - Dustin Pourier mücadelesini, McGregor'un bileğinin kırılması sonucu Pourier kazandı. Karşılaşmanın başında sol ayağını yere basarken kıran ve acı içinde yere düştükten sonra kalkıp devam etmeye çalışan McGregor, bunu başaramayınca mücadele hakem kararıyla sona erdi. Karşılaşmayı kazanan Pourier, "Conor çok kirli dövüşüyor, eldivenimi tuttu, hakem görmesine rağmen bir şey demedi" ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Trump da dev mücadeleyi izleyenler arasındaydı.

Trump'ın da izlediği dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı
11 Temmuz 2021 Pazar 23:29

Dünyaca ünlü kafes dövüşü organizasyonu UFC'nin 264. etkinliğinde Conoır McGregor ile Dustin Pourier kafese çıktı. Karşılaşmanın henüz başlarında sol ayağını yere basarken kıran Conor MxGregor mücadeleye devam edemedi. Dustin Pourier, karşılaşmanın kazananı oldu.

DEVAM ETMEYE ÇALIŞTI AMA OLMADI

Acı içerisinde yere düştükten sonra ayağa kalkıp devam etmeye çalışan Conor McGregor, bunu başaramadı ve mücadele hakem kararıyla sona erdi.

Trump'ın da izlediği dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı

SEDYEYLE GÖTÜRÜLDÜ

Maçın bitimiyle kafese giren sağlık görevlileri, Conor McGregor'un ayak bileğini sabitledi ve İrlandalı sporcuyu sedyeyle soyunma odasına götürdü.

Trump'ın da izlediği dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı

DUSTIN POURIER: CONOR ÇOK KİRLİ DÖVÜŞÜYOR

Mücadeleyi kazanan Dustin Pourier, dövüş sonrası sıcağı sıcağına şu ifadeleri kullandı: "Sert bir vuruş atmaya çalıştı bileğime, onu bloke ederken orda yaralandığını hissettim. Sonrası bu. Maçtan önce beni öldüreceğini söylüyordu. Ailesine sevgi, saygılarımı sunuyorum. Conor çok kirli dövüşüyor, eldivenimi tuttu, hakem görmesine rağmen bir şey demedi."

Trump'ın da izlediği dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı

MÜCADELE BİTİMİNDE CONOR'U TAKLİT ETTİ

Dustin Pourier, mücadelenin bitmesinin ardından Conor McGregor'un ünlü yürüyüşünü taklit etti.

Trump'ın da izlediği dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı

DONALD TRUMP DA MAÇI İZLEDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump da dev mücadeleyi izleyenler arasındaydı.

Trump'ın da izlediği dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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