Trump'dan inanılmaz sözler! Tüm sosyal medya şirketlerini kapatırım!

Twittter,facebook kapanıyor mu Trump açıklaması 27 mayıs çarşamba 2020

Amerikan başkanı bizim bir skandal açıklama gördüğümüz bir açıklama daha yaptı ve Tüm sosyal medya şirketlerini kapatacağız tehtidinde bulundu.

TRUMP'UN İŞTE O ŞOK AÇIKLAMASI

"Cumhuriyetçiler sosyal medya platformlarının muhafazakâr sesleri tamamen susturduğunu hissediyor. Bunun bir kez daha olmasına izin vermemek adına onları güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz veya kapatacağız" paylaşımında bulundu.

ABD BAŞKANI NEDEN BÖYLE SKANDAL BİR AÇIKLAMA YAPTI?

ABD Başkanı Trump, attığı tweetlere teyit uyarısı konulmasına çok sinirlendi.Seçimlerle ilgili yanlış bir açıklama yaptığı için Twitter'den uyarı yiyen Trump çok sinirlendi ve sosyal medya şirketlerini resmen kapatmakla tehdit etti.Hatta kapatacağız dedi.

Trump, Twitter'a tepki göstererek Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetçiler Sosyal Medya Platformlarının muhafazakâr sesleri tamamen susturduğunu hissediyor. Bunun bir kez daha olmasına izin vermemek adına onları güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz veya kapatacağız. " dedi!

PEKİ TWİTTER,FACEBOOK KAPANIRSA TÜRKİYE'DE DE Mİ ERİŞİM OLMAYACAK.

Trump'un yine egolarını tatmin etme amacı ile yaptığı bir açıklama olarak görüyoruz bunu.Dünya'da milyarlarca kullanıcı olan bu tür sosyal medya şirketlerini kapatmak hiç de öyle kolay olmasa gerek.Ancak Trump'un aklınının pek yerinde olmadığını da düşünürsek düşük ihtimal de olsa bu gerçekleşebilir.Doğal olarak ilgili sosyal medya şirketleri kapanırsa,tüm dünyada erişim sonlanır.

Elbette Trump'un kapatma girişimine karşı firmalarda önlem alacaklardır,zira doğrudan ve dolaylı olarak yüzbinlerce çalışanı var bu şirketlerin.

KAYNAK: KAMUSAATI.COM

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