Trenin çarptığı üniversite öğrencisi Gizem, feci şekilde can verdi

Minik Serçe adıyla tanınan ve Türk müziğinde önemli bir yer edinen Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyüdüğü şarkı sözlerinde geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözlerine binlerce yorum yağdı. Türkiye'nin gündemine gelen "Sezen Aksu'nun Hz. Adem ile Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri" araştırmaları sürüyor. İşte milyonların tepkisini çeken Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı ve sözleri…