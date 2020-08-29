Tramvay halk otobüsüne çarptı!

Tophanede Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapan halk otobüsüyle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan son dakika duyuruda ise ,"T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda,'T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır.' denildi.







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