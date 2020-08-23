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Trafikte Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı

İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışmasında bir adamın tokat attığı kadın sürücü, tekvandocu çıktı. Tokat karşısında önce kendini savunan kadın, daha sonra ise yaşlı adamı etkisiz hale getirdi.

Trafikte Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
23 Ağustos 2020 Pazar 13:24

İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışmasında bir kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı. Eski tekvandocu olan kadın, adamı fena şekilde dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle kavganın büyümesi önlendi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.

Kadına uzanan el bu kez karşılık buldu

KADIN SÜRÜCÜYE TOKAT ATTI

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana geldi. Bir ara sokakta yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı. İddiaya göre, kendine yol vermediğini için sinirlenen erkek sürücü aracından inip, kadın sürücüye sinirlenerek tokat attı.

SERT KAYAYA ÇARPTI

Eski tekvandocu olan Fatma Z. isimli kadın ise tokat karşısında önce kendini savundu daha sonra ise yaşlı adamın burnundan tutarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç ise hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen yaşlı adam, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti. Kadın ise yaşlı adamın arkasından yumrukları vurmaya devam etti. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek ayırdı. Yaşlı adamın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasının ardından kadın da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Kadına uzanan el bu kez karşılık buldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları

OĞUZZ: Adam kadından canını kurtarmaya çalışıyor. Gibi geldi bana ama tanımadığım insanlar bişey diyemicem kim haklı?

ALPER: Palting,dutcagi,tolyo,burgu tolyo,bangalcegi taekwondo nun tüm hareketlerini uygulamış?? Helal olsun yıllarca taekwondo yapmasak belki inanirdik

HAKAN: Fena şekilde dövdü falan abartmayın lütfen .!


Kaynak: Kamu Saati Özel
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