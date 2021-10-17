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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 9. haftasının en dikkat çeken maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
17 Ekim 2021 Pazar 18:38

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla lider girerken, Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, A. Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min-Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Valencia


Kaynak: Kamu Saati Özel
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