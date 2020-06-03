Trabzonspor Avrupa kupalarından UEFA'dan men mi edildi,

TRABZONSPOR'A BÜYÜK ŞOK..

Bordo mavililer UEFA'dan tam 1 yıl men edildi! UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor’un Avrupa’dan bir yıl men edilmesine karar verdi.

Trabzonspor Avrupa kupalarından UEFA'dan neden men edildi?

Yapılan açıklamada bordo mavili ekibin finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bu cezanın verildiği açıklandı.

TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLURSA NE OLACAK?

Trabzonspor bu yıl şampiyonluğa yakın takımlardan biri.Peki Trabzonspor şampiyon olursa ne olacak? Malesef UEFA Trabzonspor'u 1 yıl men ettiği için, hiçbir avrupa müsabakasına katılamayacak takımımız.