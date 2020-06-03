0
0
0
0
0
0
0
0

Trabzonspor Avrupa kupalarından UEFA'dan neden men edildi?

Trabzonspor Avrupa kupalarından UEFA'dan men mi edildi,

Trabzonspor Avrupa kupalarından UEFA'dan neden men edildi?
03 Haziran 2020 Çarşamba 18:54

TRABZONSPOR'A BÜYÜK ŞOK..

Bordo mavililer UEFA'dan tam 1 yıl men edildi! UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor’un Avrupa’dan bir yıl men edilmesine karar verdi.

Trabzonspor Avrupa kupalarından UEFA'dan neden men edildi?

Yapılan açıklamada bordo mavili ekibin finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bu cezanın verildiği açıklandı.

TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLURSA NE OLACAK?

Trabzonspor bu yıl şampiyonluğa yakın takımlardan biri.Peki Trabzonspor şampiyon olursa ne olacak? Malesef UEFA Trabzonspor'u 1 yıl men ettiği için, hiçbir avrupa müsabakasına katılamayacak takımımız.

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber