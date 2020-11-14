Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi yeni Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan 34 LU 6872 plakalı Mercedes marka özel otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada 1 kadın hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından yolda uzun araç kuyruklar oluşurken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon'da meydana gelen kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Trabzon'da bugün meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.

Kaza, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi yeni Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Duygu Köse (28) kullandığı 34 LU 6872 plakalı Mercedes marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada, araç sürücüsü Duygu Köse olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Yağız Egemen Köse (8) ve Songül Düzgün (25) Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Hayrünisa Düzgün (6) ve Uras Batin Köse (2) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Koca - Gökmen Şahin