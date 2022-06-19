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Trabzon'da bayrağa saldıran şüpheli: Psikolojim bozuk

Üzerinde Atatürk resmi bulunan bayrağı asılı olduğu ipten koparan Volkan Erbaş’ın ifadesinde, “Psikolojik rahatsızlığım var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim” dediği öğrenildi.

Trabzon'da bayrağa saldıran şüpheli: Psikolojim bozuk
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2022 Pazar 14:15

Trabzon’da, Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satışı yapılan işletmenin sahibi, dükkanın önünde asılı, üzerinde Atatürk resmi olan Türk bayrağının yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Bayrağın, sokaktan geçen 2 kişi tarafından ipten koparıldığı tespit edildi. Olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Tepki çeken görüntülerin üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bayrağı koparan Volkan Erbaş ile yanındakinin A.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1’i tutuklandı

DHA’nın haberine göre; sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Volkan Erbaş, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

A.S ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim”

Öte yandan tutuklanan Volkan Erbaş’ın, savcılıkta verdiği ifadede, “Psikolojik rahatsızlığım var. Buna bağlı psikolojimde bozukluk var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, anlık oldu. Pişmanım.” dediği öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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