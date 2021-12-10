zam geri alınır mı
zam geri alınır mı
0
asgariücret
asgariücret
0
aralık ayı personel alımı
aralık ayı personel alımı
0
rarlu işçi işten
rarlu işçi işten
0
tüvtürk personel alımı
tüvtürk personel alımı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0

TPAO, görüntü ile müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye-Suriye sınırındaki Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini açıkladı. Kurum keşfe ilişkin görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.

TPAO, görüntü ile müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi
10 Aralık 2021 Cuma 20:46

Türkiye'nin Petrol ve Doğal Gaz arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Tpao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye- Suriye sınırında yeni petrol keşfi yapıldığını açıkladı.

Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin, "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.