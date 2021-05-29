Torunları, Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce yanına koşup sarıldı

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi ve son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kademeli normalleşme sonrası, tedbirlerin gevşetileceği 1 Haziran tarihine gözler çevrildi. Yayımlanan son genelgeye göre, 29-30 Mayıs bu hafta sonu bugün sokağa çıkma yasağı var mı, 1 Haziran'da hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Aşağıda, 84 milyonun araştırdığı 1 Haziran sonrası süreç ve sokağa çıkam yasağı saatleri yer almaktadır...