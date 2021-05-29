esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0

Torunları, Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce yanına koşup sarıldı

Cuma namazı sonrası Ayasofya Camii'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarının, kendisine koşarak sarılma anları kameraya yansıdı.

Torunları, Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce yanına koşup sarıldı
29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:31

Yapımı 4 yılda tamamlanan Taksim Camii, dün kılınan cuma namazının ardından ibadete açıldı. Tarihi törende camiye sığmayan kalabalık namaz kılmaz için Taksim Meydanı'nı doldurdu. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet programına katıldı.

"İYİYİM DEDECİM, SEN NASILSIN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye giriş anlarında ise ilginç bir görüntü dikkat çekti. Camiye girişi esnasında Erdoğan'ı gören torunları koşarak dedelerinin yanına geldi. Sıcak görüntülerin yaşandığı anlarda kendisine sarılan torunlarına sarılan Erdoğan, "İyiyim dedecim, sen nasılsın?" cevabını aldı.

Torunları, Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce yanına koşup sarıldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber