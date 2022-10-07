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Torba kanunda sürpriz değişiklik: Maske takmayana verilen cezalar silinecek

Yarın TBMM'ye gelecek 52 maddelik torba kanun teklifine yeni maddeler eklendi. Buna göre; salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.

Torba kanunda sürpriz değişiklik: Maske takmayana verilen cezalar silinecek
Kamusaati
Kamusaati
07 Ekim 2022 Cuma 11:03

Daha önce yaklaşık 100 madde olarak hazırlanan torba teklif daha sonra ikiye bölündü. 52 maddelik ilk torba kanun teklifine son anda önemli maddeler eklendi.

MASKE CEZALARI SİLİNECEK

Buna göre; Salgında maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MADDESİ

NTV'de yer alan habere göre; Bir önemli madde de kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor.

Torba kanun teklifinde KYK faizleri silinecek, elektrik ve doğalgaz desteği de torbada yer alacak.

İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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