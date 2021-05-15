Toplu para yatır anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi nedir? SGK SSK- Bağkur Süper emeklilik neden uygulanır?

Süper emeklilik kavramı günümüzde pek duyulmasa bile geçmişte uzun süre gündemde olan bir emeklilik türü olmuştur. Her çalışanın hayali emekli olmaktır ve emekli maaşının yüksek olmasını temenni eder. Süper emeklilik sisteminin temelinde daha fazla maaş almayı vadeder. Peki, Süper emeklilik sistemi nedir? İşte 2021 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler haberin devamında!

SÜPER EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Süper emeklilik sistemi, devam eden emeklilik prim ödemelerinize ek olarak veya tamamen bağımsız şekilde yapacağınız toplu ödemeler sonucunda daha fazla emekli maaşı almanızı sağlayan bir emeklilik sistemiydi. Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı gibi farklı emeklilik türlerinde herhangi bir kaydınız varsa süper emeklilik sistemine dahil olabiliyordunuz. Ayrıca yurt dışında yaşayıp, bu emeklilik türlerinden size uygun olan herhangi birine dahil olarak da süper emeklilik sisteminden faydalanabiliyordunuz.

SÜPER EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDEN BAŞARISIZ OLDU? 1987'de yürürlüğe giren ve vatandaşlardan alınan toplu paralarla acil nakit ihtiyacını karşılamayı hedefleyen süper emeklilik, uygulama aşamasında adeta çökerek pek çok kişinin mağduriyetine sebep oldu. Eşitlik ilkesine aykırı olduğu için itiraz edilen bu sistem, yürürlüğe girdiği gibi uygulandı ancak ilk etapta yüksek ödenen emekli maaşlarına uzun süre zam yapılmadı. Bunun sonucunda diğer emekli maaşlarıyla aynı seviyeye inen süper emeklilik maaşlarının bir süre sonra hiçbir avantajı kalmadı. Bu yüzden süper emeklilik dendiğinde pek çok kişinin aklına iyi başlayıp, hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir emeklilik sistemi gelir.