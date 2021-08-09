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TOMA'lar, Manavgat'tan çiçeklerle uğurlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların TOMA'ları uğurlama görüntülerini paylaştı.

TOMA'lar, Manavgat'tan çiçeklerle uğurlandı
09 Ağustos 2021 Pazartesi 23:49

Orman yangınlarını söndürmek için ekipler, karadan ve havadan yoğun çaba harcadı.

Gönüllü vatandaşlar söndürme çalışmalarına katılırken, çeşitli illerden destek araçları yangın bölgelerine sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de bu doğrultuda TOMA'ları Antalya'nın Manavgat ilçesinde devreye aldı.

TOMA'LARA ÇİÇEKLİ UĞURLAMA

Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan araçlar ve görevli personel, vatandaşların çiçekleri ile Manavgat'tan uğurlandı. O anlar, EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşıma "Bu gayret söndürecek. Bu birlik yeşertecek." notu düşüldü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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