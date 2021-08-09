TOMA'lar, Manavgat'tan çiçeklerle uğurlandı

Sosyal paylaşım platformu olan Ekşi Sözlük'teki "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik, sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu başlık ve başlık altında suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.