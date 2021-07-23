Tokyo Olimpiyatları Covid-19 salgını gölgesinde resmen başladı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları kamuoyundan gelen eleştirilere rağmen resmen başladı. Dev organizasyonun açılış seremonisi, Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve hem yerel hem de uluslararası kamuoyunda eleştiri oklarının hedefi olan Tokyo Olimpiyatları için geri sayım sona erdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japonya hükümetinin güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğini yinelediği Tokyo Oyunları, bugün yapılan açılış seremonisi ile resmi olarak başladı.

Dev organizasyonun açılışına onursal ev sahibi olarak Japonya İmparatoru Naruhito da katılırken, İmparatoriçe Masako ise Covid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda konuğun kabul edildiği Yeni Ulusal Stadyum'daki törene katılmadı. Salgın gölgesinde gerçekleştirilen açılış seremonisine az sayıda dünya lideri ve protokol konuğu katılım gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene, Güney Sudan Devlet Başkan Yardımcısı Rebecca Nyandeng De Mabior, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un katılmak üzere ülkeye geldiği tören nedeniyle Tokyo'daki Yeni Ulusal Stadyum ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Törende Türk Bayrağı'nı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın daha önce açıkladığı üzere milli yüzücüler Merve Tuncel ve Berke Saka birlikte taşıdı.

OHAL altında olimpiyat

Japonya'da hükümet, Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine bu ayın başlarında sürpriz bir karara imza atmış, olimpiyatlar süresince Tokyo'da geçerli olmak üzere OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Uygulamanın 12 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında yürürlükte kalacağı ve başkentte insan trafiğini azaltmayı hedeflediği kaydedilmişti.

Tepkilerin odağında

Ülkede etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle toplumun farklı kesimlerinden dev organizasyonun iptal edilmesi çağrıları yapılırken, sağlık meslek örgütleri de seyircisiz gerçekleşse dahi olimpiyatların dünyanın dört bir tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu. Uzmanlar ayrıca farklı ülkelerden Japonya'ya taşınma ihtimali olan virüs varyantlarının aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka patlamasına neden olabileceğini belirtmişti.

Salgın gölgesinde seyircisiz oynanacak

Tepkilerin ardından deniz aşırı izleyicilere kapılarını uzun süre önce kapatan oyunların Tokyo ayağının tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmesine karar verilirken, başkent çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde müsabakalara yerel seyircinin de kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

Tokyo Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Fukushima ve Shizuoka eyaletlerindeki müsabakalara ise sahanın seyirci kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağını ifade etmişti. Oyunların Ibaraki eyaletindeki ayağına ise yalnızca bilet tahsis edilen okul çocuklarının kabul edileceğini açıklanmıştı. Buna rağmen, Tokyo ve çevresindeki eyaletlere yönelik seyirci yasağının olimpiyatların neredeyse tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleşmesine neden olacağı yorumları yapılmıştı.

Bilanço ağırlaşıyor

Japonya'da bugün kayda geçen 4 bin 225 yeni vaka ülke genelinde toplam vaka sayısını 863 bin 855'e taşımış, son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19 kaynaklı can kaybı da 15 bin 129'a yükselmişti. Olimpiyat organizatörlerinden yapılan açıklamada, şimdiye dek oyunlarla ilişkili 106 vakanın doğrulandığı ifade edilmişti.