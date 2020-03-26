Toki Taksit Ödemeleri Ertelendi! İşte Taksitlerin Ertelendiği Aylar, Toki koronavirüs e karşı alınan tedbirlere ek olarak dar gelirli vatandaşları da düşünerek Nisan ve mayıs ayında ödenecek taksitleri 2 ay süğre ile erteledi, TOKİ KURALARI ERTELENDİ

Toki Taksit Ödemeleri Ertelendi! İşte Taksitlerin Ertelendiği Aylar Toki Taksit Ödemeleri Ertelendi! İşte Taksitlerin Ertelendiği Aylar, Toki koronavirüs e karşı alınan tedbirlere ek olarak dar gelirli vatandaşları da düşünerek Nisan ve mayıs ayında ödenecek taksitleri 2 ay süğre ile erteledi. TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ KAÇ AY ERTELENDİ? TOKİ taksit ödemeleri 2 ay ertelendi. Bakan Murat Kurum twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." TOKİ KURALARI ERTELENDİ Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

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