TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı

14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan sosyal konut projesi başvuruları bugün başladı. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. İşte adım adım başvuru detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesi hayata geçiriliyor.

Adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak açıklanan proje için başvurular bugün kademeli olarak başladı.

Son gün 28 Ekim

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, '14 Eylül- 31 Ekim 2022' tarihleri arasında kabul edilecek. Öte yandan e-Devlet başvuruları ise '28 Ekim' tarihinde sona erecek.

Konut tipi ayrımı yapılmadan proje kapsamında başvurular alınacak.

Başvuru bedeli 500 TL

Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "Konut belirleme kurası" ile belirlenecek.

Projeye başvuru bedeli ise 500 lira olarak açıklandı.

Başvurular kademeli yapılacak

Başvurular, yoğunluğu önlemek amacıyla T.C. numarasının son hanesine göre kademeli yapılacak.

Bu kapsamda, "T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar günü" başvuru yapabilecek.

19 Eylül tarihinden itibaren ise sınırlama olmaksızın başvurular alınacak.

Peki projeye kimler başvurabilecek?

Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak.

Genç kategorisine 14 Eylül 1992'den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak.

Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

"Başvurular gece itibarıyla başladı"

Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı. Bankalar aracılığıyla 31 Ekim’e kadar başvuru yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Ekim ayının sonuna kadar çok rahatlıkla başvurabilirler"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, projenin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın önünde 45 günlük süre var. Ekim ayının sonuna kadar çok rahatlıkla başvurabilirler. Hem projeyi inceleme imkanları bulurlar hem daha sakin düşünebilirler. Dolayısıyla endişe etmesinler. 31 Ekim’den önce bunun sonlanması söz konusu olamaz. İlk günde başvuranla, son günde başvuran arasında hiçbir fark yok. Başvuru süresiyle ilgili endişe yapıp kimse telaşa kapılmasın." ifadelerini kullandı.

"18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan ayrıldı"

Öncelikli şartın Türk Vatandaşı olmak olduğunu belirten Bulut, "Kaç konut ürettiysek onun tamamını vatandaşımızın gözü önünde kuraya tabi tutuyoruz. Evi olan birinin TOKİ’den ev alma şansı yok. Evinin olmaması gerekiyor, bir de gelir skalası vardı. Bugün Cumhurbaşkanımız 14'ten 16'ya 16'dan 18'e çıkardılar. Çünkü son memur zamlarıyla birlikte memurların bu kampanyadan konut alamama durumu oldu. Dolayısıyla oradaki rakam da biraz yükseltildi. 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Konutlarımız engelli vatandaşların tek başına yaşayabilecekleri şekilde dizayn edilecek." şeklinde konuştu.