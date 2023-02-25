TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projeleri için kura çekimleri ertelendi mi? Toki kuraları ne zaman çekilecek?, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendi. Ev ve arsa sahibi olmak isteyenlerin heyecanla bekledikleri kura sonuçlarının ardından isimler tek tek belli oluyor. Ancak kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, 500 TL başvuru parasını nasıl geri alabileceklerini sorguluyor. Para iadeleri Ziraat Bankası ve Halkbank ATM'lerinden nakit olacak çekilebiliyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır? İşte, konuya dair detaylar...

"TOKİ 500 TL ücret iadesi nasıl alınır?" sorusu gündemkini yerini almaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimleri, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle ertelendi .Kuraların çekilecği tarih merak edilirken, İstanbul TOKİ konutları için başvurusu iptal edilen ve kabul edilenlerin listesi yayınlandı. Para iadesini almak isteyenler, TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte, haberin detayları...

500 TL İADE NE ZAMAN YAPILACAK?

Çekiliş sonrasında hak sahibi olamayan veya başvurularını iptal eden vatandaşlar, başvuru ücreti iadelerini çekiliş tarihinden sonraki 5 gün içerisinde alabilecek. İadeler, ATM'lerden IBAN numaraları kullanılarak çekilebilecek. TOKİ başvuru ücreti iadeleri için Halkbank ve Ziraat Bankası hizmet veriyor. Vatandaşlar kimlik bilgileri ile bu bankaların şubelerinden veya Halkbank'ın internet adreslerinden iade başvurusunda bulunabilir.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

Eğer kura isabet etmezse, başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE OLUYOR MU?

TOKİ, Halkbank üzerinden aldığı ücretler için iade sürecini de aynı banka aracılığıyla gerçekleştiriyor. Buna göre aşağıda link olarak verilen site ziyaret edildikten sonra;

TC Kimlik Numarası ve Telefon Numarasını girdikten sonra altta yer alan kutucuktaki harfleri de onay bölümüne yazınız ve devama basınız.

Telefonunuza gelecek olan şifreyi alana giriniz ve devama basınız.

Hesap bilgilerinizi ilgili ekrana giriniz ve devama basınız.Verdiğiniz bilgilerde herhangi bir hata bulunmuyorsa iade süreciniz başlatılacaktır.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

TOKİ'DEN ERTELEME AÇIKLAMASI

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."