TOKİ İlk Evim Arsa satışı yapılacak iller

1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için bugün başlayan başvurular 7 Kasım tarihine kadar devam edecek. İşte il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle yapılacağı arsa listesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, ilgi görmeye devam ediyor.

81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri hayata geçirilecek.

Başvurular başladı

Sosyal konut için başvurular 14 Eylül'de başlarken, projenin ikinci etabını oluşturan arsa satışları için de başvurular bugün başladı.

1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular, 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Detaylı tam liste

Öte yandan TOKİ İlk Evim Arsa projesinin hangi illerde yapılacağı da belli oldu.

İşte 28 il kapsamındaki ilçe ilçe, mahalle mahalle TOKİ arsa listesi...

Ankara: 1000

İzmir: 700

Bursa: 500

Konya: 500

Adana: 500

Malatya: 500

Gaziantep: 500

Şanlıurfa: 500

Diyarbakır: 450

Kocaeli: 450

Eskişehir: 350

Kayseri: 350

Manisa: 350

Mersin:300

Denizli: 300

Balıkesir: 300

Van:250

Erzurum: 250

Trabzon: 250

Tekirdağ: 250

Afyonkarahisar: 200

Aksaray:200

Isparta: 200

Çorum: 200

Ordu: 200

Sivas: 200

Şırnak: 150

Kastamonu: 100

Detaylı tam liste

Öte yandan TOKİ İlk Evim Arsa projesinin hangi illerde yapılacağı da belli oldu.

İşte 28 il kapsamındaki ilçe ilçe, mahalle mahalle TOKİ arsa listesi...