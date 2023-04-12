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TOKİ'den indirim kampanyası! Kalan borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim

TOKİ, 24 Nisan'da yeni bir indirim kampanyası başlatıyor. Kalan borcunu peşin ödeyene konut ve iş yeri için yüzde 25 indirim sağlanacak. Arsalarda peşin ödeme yapan vatandaşlara ise yüzde 12.5 indirim imkanı sağlanacak.

TOKİ'den indirim kampanyası! Kalan borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim
Kamusaati
Kamusaati
12 Nisan 2023 Çarşamba 11:58

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan'da başlatılacak olan yeni bir kampanyayı duyurdu.

"KALAN BORCUNU PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM"

Bakan Kurum TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi; "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz."

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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