TOKİ başvuru nasıl yapılır?, SOSYAL KONUTLAR HANGİ İL VE İLÇELERE YAPILACAK?, TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların merakla beklediği TOKİ sosyal konut ve arsa satışı başvurularının yarın başlayacağını ve Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı. Peki TOKİ başvurusu nasıl yapılcak. TOKİ Başkanı merak edilen soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında 81 il ve tüm ilçelerde 2028'e kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri yapılacağını söyledi.

Tarihi projenin adı: İlk Evim, İlk İş Yerim

İlk etap konutlarının azami 2 yıl içinde bitirip hak sahiplerine teslim edimesinin amaçlandığını belirten Cumhurbaşkanı, projenin ismini ise İlk Evim, İlk İş Yerim olarak belirlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin detayları ise şu şekilde açıkladı:

"Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK? TOKİ BAŞKANI AÇIKLADI

Nasıl başvurulacak? Bir defa başvuru şartlarının en önemlisi şu. Hiçbir şekilde evi olmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Evi olmayan tek bir vatandaş kalmayana denk' bu projeleri sürdüreceğiz.

"TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN"

e-Devlet üzerinden başvuruları alıyoruz. Tabi e-Devlet üzerinden başvuru yapamayacak vatandaşlarımız var. Burada e-Devlet üzerinden başvurma imkanı bulamayan vatandaşlar direkt Ziraat Bankası veya Halkbank'a giderek bu başvurularını yapabilirler.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Para'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği sosyal konut projesi için başvuru sürecini konusunda detayları verdi. İşte Bulut'un o açıklamaları:

Bu sosyal konut projesi Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir seferde yapılan en büyük kampanya. 100 bin de arsa üretmek suretiyle burada insanlara kendi evini kendisi yapma imkanı sağlıyoruz.

"GELİR DÜZEYİ SINIRI İSTANBUL İÇİN 18 BİN, DİĞER İLLER İÇİN 16 BİN TL"

Dolayısıyla başvuru yapabilmeniz için eviniz olmaması gerekir. Bir de gelirle ilgili kısım var. Gelir düzeyi açısından da şartlar var. İstanbul'da 18 bin TL gelire kadar diğer iller için 16 bin TL'ye kadar geliri olanlar başvurabilecek. Böylece gelir düzeyi açısından kapsam genişlemiş oldu.

"SOSYAL KONUT İÇİN BAŞVURU BEDELİ 500 TL"

Burada başvuru bedeli olarak 500 TL gibi bir cüzzi ücret alıyoruz. Bu bedel daha yüksekti önceden. Vatandaşlarımız daha rahat başvurabilsin diye bu bedeli de 500 TL'ye indirdik.

Peki hangi belgeler talep edilecek derseniz, zaten bankalarda bizim bu projeler isim isim var zaten. 600 küsür proje. Bunlar bankanın sistemlerinde duruyor. Biz bunları da vatandaşlara ilan edeceğiz.

"ŞARTLARI TAŞIMAYANLARIN BAŞVURU BEDELİ YANACAK"

Burada biz vatandaşın ilk başta beyanını esas alacağız. Ancak kura çekildiği zaman bu insanlar hak sahibi olduğu zaman, en ince ayrıntısına kadar tek tek ayrıntılı olarak takip edeceğiz inceleceğiz. Şartları taşımayanların başvuruları iptal edeceğiz.

"HİLELİ BAŞVURULAR TESPİT EDİLİR"

Şartları taşımayanlar boşuna başvurmasınlar. Başvuru ücretleri yanabilir. Detaylı şekilde inceliyoruz. Hileli başvuruları tespit edip dikkate almayacağız.

"PEŞİNATLAR İNŞAATLAR YÜKSELDİKTEN SONRA VERİLECEK"

Peşinatlara gelince; kuradan sonra hemen yatırmayacak vatandaşlar. Projeler sahada uygulanmaya başlandıktan sonra sözleşmelerimizi yapacağız. Bundan sonra vatandaşlarımız peşinat için hazır bulunacak.

"SOSYAL KONUTLAR 1.5-2 YIL İÇİNDE ANAHTAR TESLİM OLACAK"

İnşallah yıl başından önce temeli atmayı düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde temelleri atıp 1.5-2 yıl içerisinde vatandaşımıza anahtar teslim etmeyi hedefliyoruz.

Çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık

Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz.

Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz.

Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de yarınımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.

Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatlar da şu şekilde olacaktır.

2+1'de ödeme detayı

Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay sahip olabileceklerdir.

3+1'de detaylar

Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

"Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak"

Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.

"Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz"

Taksitler ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı bir denetim mekanizması kuracağız.

Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Projenin arsa ayağında detaylar

Yine ilk defa altyapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır.

Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır.

Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir sistemle vatandaşa satılacaktır.

İkinci gruptaki hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vade ile ve faizsiz şekilde yapılabilecektir.

İş yerlerinde detaylar

Şimdi de iş yerlerimiz ile ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Halihazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor.

Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yeri daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz.

Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.

'İlk evim', 'ilk iş yerim' projesinin 81 ilimize ülkemize, vatandaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin yapılacağı iller ve konut sayısı

TOKİ Sosyal Konut Projesi, 14 Eylül'de erişime açılıyor, binlerce kişi başvuru için şimdiden dakikaları saymaya başladı bile… Bu arada 250 bin konutun hangi illerde yapılacağı ve sayısı de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini tanıttı.

81 ilde hayata geçirilecek proje ile 2028'e kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri yapılacak.

Hangi illerde yapılacağı belli oldu

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı da belli oldu.

Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini belirtildi.

İl il konut sayısı

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiler sonrasında, il il 250 bin konut projesinin hangi bölgelerde yapılacağı da ortaya çıktı.

İşte 14 Eylül'de başvuruların başlayacağı il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi: