Toki 24 ilde uygun fiyata ev satışı yapacak, İşte Ucuz Fiyatla Ev sahibi olunabilecek şehirler

TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat ve ödeme koşuluyla 3 bin 151 konut satışa sunacak. Konut fiyatları 163 bin TL’den, taksitleri ise 1.442 TL’den başlıyor.

Dar ve orta gelirli vatandaşın ev sahibi olması için yeni sosyal konut projeleri devreye giriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bitmiş ya da inşası süren konutları, uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satışa sunacak.

Buna göre Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konut kurayla sahibini bulacak.

Taksitler 1.442 TL’den başlıyor

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL’den başlıyor.

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 18 Temmuz’da başlayacak, 4 Ağustos’a kadar kabul edilecek.

24 ilde ucuz konut: İzmir ve Kırıkkale’de fiyatlar

Son verilere göre ise toplamda 24 ilde konutlar ucuz olacak.

TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor.

Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.

Kırıkkale merkezde satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak.

Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor.

Kocaeli, Sivas ve Uşak

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak.

Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

Sivas merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor.

Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak.

Uşak merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi.

Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor.

Şanlıurfa, Iğdır ve Kilis

Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor.

Iğdır merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL.

Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı.

Kilis merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak.

Taksitler 1.482 TL’den başlayacak.

Kütahya, Siirt ve Çorum

Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor.

Taksitlerin 1.906 TL’den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL’den başlayacak.

Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor.

Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor.

Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Bursa, Elazığ ve Hatay

Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak.

Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor.

Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor.

Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

Gaziantep, Karaman ve Yozgat

Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL’den, taksitleri ise 2.221 TL’den başlıyor.

Karaman merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL olacak, taksitleri ise 2.200 TL’den başlayacak.

Yozgat’taki Çandır projesinde 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

Konya, Aksaray, Bolu, Çankırı, Erzincan, Tekirdağ ve Van

Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor.

Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak.

Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak.

Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak.

TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirledi.

Van’da ise konutun fiyatı 440 bin TL, taksiti ise 1.652 TL olacak.

Önümüzdeki ay yeni kampanya geliyor

Bugüne kadar 1 milyon 100 bin sosyal konut üreten TOKİ, önümüzde ay yeni bir kampanyaya başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, rekor sosyal konut projesini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Bu kampanya ile 81 ilde, hiç evi olmayan vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması sağlanacak.

Başvuru yapanlarda aranan şartlar

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması şartları aranıyor.

Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Vatandaşlar kuralı satışa sunulan konutlar hakkında detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.