Tokat'ta Vali'nin elini sıkmayan subaylar görevden alındı

Bir grup rütbeli askerin Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmaması büyük tepkilere neden oldu. Olayın ardından harekete geçen MSB, subayların görevden alındığını duyurdu.

Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Resepsiyona katılan bir grup rütbeli askerin gerçekleştirdiği eylem sosyal medyanın gündemine oturdu.

Subaylar Vali'nin elini sıkmadı

Görüntülerde, kendilerini kapıda karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmayan rütbeli askerin telefonda konuşarak giriş yaptığı görülüyor.

Ardından gelen subayların da Vali Hatipoğlu'nu görmezden gelmesi büyük tepkiye neden oldu.

Görevden alındılar

Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından 'hadsizlik' olarak yorumlanan görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekete geçti.

Konuya ilişkin açıklama yapan MSB, eyleme karışanların görevden alındıklarını ve haklarında Yüksek Disiplin Kurulu tarafından işlem başlatıldığı belirtildi.

"TSK'da yasa ve kurallara uymak esastır"

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ." denildi.