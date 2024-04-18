Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 5.99 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de hissedildi. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, bir televizyon kanalına canlı bağlanarak, "Buğdağlı köyünde bazı evler yıkıldı." ifadelerini kullandı. AFAD ise Yozgat'ta iki katlı bir evin yıkıldığını duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tokat'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi.

Gece saatlerinde de 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği ilçede bu kez saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde oluştu.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sulusaray merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Kayseri, Amasya, Samsun ve Ordu'da da hissedildi.

SULUSARAY'DAKİ BİR KÖYDE BAZI EVLER YIKILDI

Depremin merkez üssü olan Sulusaray'daki Belediye Başkanı Davut Kılıç, bir televizyon canlı bağlanarak ilçeye bağlı Buğdağlı köyünde bazı evlerin yıkıldığını söyledi.

"YOZGAT'TA 1 EV, TOKAT'TA İSE 5 AHIR YIKILDI"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi. Hatipoğlu, AA muhabirine, Sulusaray ilçesinde gece saatlerinde 4,7 ve 4,1 şiddetinde depremlerin olduğunu söyledi.

Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.

"SAHA TARAMALARINA BAŞLADIK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD'ın açıklamasına göre saat 18.31'de ise yine aynı ilçede bu kez 3,5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

GECE SAATLERİNDE İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan gece saatlerinde yine Sulusaray ilçesinde bir tanesi 4.7, diğeri ise 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş ve Tokatlılar geceyi sokakta geçirmişti.