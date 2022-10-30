Togg'un açılışına iki muhalif parti lideri katıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden teşekkür etti

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, bugün büyük bir coşku içerisinde banttan indirildi. Togg'un Gemlik fabrikasının açılışına Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki lidere kürsüden teşekkür etti.

Türkiye'nin dört gözle beklediği gün geldi çattı. Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan fabrikasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından banttan indirildi. Seri üretimi yapılacak olan Togg, 2023'ün ilk aylarında yollarda olacak.

KÜRSÜYE TOGG İLE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir coşku içerisinde banttan aldığı Togg ile fabrika içerisinde bir tur attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Togg'a büyük ilgi gösterilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Togg'la birlikte kürsüye geldi.

İKİ LİDERE TEŞEKKÜR ETTİ

Togg fabrikasının açılışına MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici'nin yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bu iki lidere teşekkür etti.