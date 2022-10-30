EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1

Togg'un açılışına iki muhalif parti lideri katıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden teşekkür etti

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, bugün büyük bir coşku içerisinde banttan indirildi. Togg'un Gemlik fabrikasının açılışına Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki lidere kürsüden teşekkür etti.

Togg'un açılışına iki muhalif parti lideri katıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden teşekkür etti
Kamusaati
Kamusaati
30 Ekim 2022 Pazar 02:38

Türkiye'nin dört gözle beklediği gün geldi çattı. Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan fabrikasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından banttan indirildi. Seri üretimi yapılacak olan Togg, 2023'ün ilk aylarında yollarda olacak.

KÜRSÜYE TOGG İLE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir coşku içerisinde banttan aldığı Togg ile fabrika içerisinde bir tur attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Togg'a büyük ilgi gösterilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Togg'la birlikte kürsüye geldi.

İKİ LİDERE TEŞEKKÜR ETTİ

Togg fabrikasının açılışına MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici'nin yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bu iki lidere teşekkür etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Herkes öksürüyor, herkesin boğazı ağrıyor! Koronadan son gelen haber dünyanın ağzını açık bıraktı
Herkes öksürüyor, herkesin boğazı ağrıyor! Koronadan son gelen haber dünyanın ağzını açık bıraktı
0
Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı TRT spikerinden olay sözler
Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı TRT spikerinden olay sözler
0
Yerli otomobil Togg ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne zaman açıklanacak?
Yerli otomobil Togg ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne zaman açıklanacak?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.