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TOGG'dan ilk montaj paylaşımı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Gebze'de montajı yapılan ilk gövdeyi duyurdu.

TOGG'dan ilk montaj paylaşımı
18 Temmuz 2021 Pazar 23:47

Türkiye'yi otomotiv sektöründe yeni lige taşıyacak ilk yerli otomobil TOGG'da bir ilke daha imza atıldı.

Üretim süreci yolunda emin adımlarla ilerlenen otomobilin gövde montajı gerçekleştirildi.

Açıklama, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapıldı.

MONTAJI YAPILAN İLK GÖVDE

Mesajda, "Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin." denildi.

Paylaşımda, gövdenin çeşitli açılardan çekilen fotoğraflarına yer verildi.

TOGG dan ilk montaj paylaşımı #1

TOGG'DA 2022 HEDEFİ

Öte yandan, Türkiye'nin Otomobili'nde üretim süreci devam ediyor. TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.

TOGG dan ilk montaj paylaşımı #2

4 BİN 300 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Gemlik tesisinin üstyapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021’de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

TOGG dan ilk montaj paylaşımı #3

SERMAYE ARTIRIMI

Bu arada, TOGG, 846 milyon 774 bin TL sermaye artırımına giderek 996 milyon 774 TL ile Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olurken, bunu hedeflediği tarihten bir yıl önce gerçekleştirdi.

Öte yandan, TOGG'un "bir fabrikadan daha fazlası" şeklinde tanımladığı Gemlik tesisinde süren inşaat çalışmaları, TOGG'un resmi internet sitesi "togg.com.tr"deki "TOGG TV" sekmesinden canlı olarak izlenebiliyor.

TOGG dan ilk montaj paylaşımı #4

TOGG dan ilk montaj paylaşımı #5

TOGG dan ilk montaj paylaşımı #6

TOGG dan ilk montaj paylaşımı #7

TOGG dan ilk montaj paylaşımı #8

TOGG dan ilk montaj paylaşımı #9

TOGG dan ilk montaj paylaşımı #10

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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