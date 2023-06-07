TMO buğday fiyatları ne kadar? 2023, BUĞDAY ALIM FİYATI 2023 İşte güncel buğday Alım fiyatları Kaç Lira?...

2023 buğdayın kilosu ne kadar?, Buğday alım fiyatı 2023, milyonlarca çiftçi tarafından araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YUMAKLI, buğday alım fiyatlarının belirlenmesinde üreticinin üretim maliyetleri, refah seviyesi ve piyasa şartlarının dikkate alınacağını belirtmişti. Bunun üzerine 2023 buğday taban fiyatları merak konusu oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, beklenen buğday alım fiyatına ilişkin açıklama yaptı. Peki, 1 ton, 1 kg buğday kaç TL, TMO buğday fiyatları 2023 ne kadar? İşte, güncel buğday fiyatları...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra üreticilerin gözü kulağı, 2023 buğday alım fiyatlarına çevrildi. Buğdayın yanı sıra arpa, nohut, öavdar, yulaf ve mercimek gibi ürünlerin fiyatı da merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YUMAKLI , 2022 yılında bir önceki yıl 2.250 TL olan buğdayı, 7 bin 450 TL'ye aldıklarını hatırlatarak, bu yıl buğday alım fiyatlarının ne kadar olacağı ile ilgili "Bu yıl da oturup bu hesaplamaları yapacağız. Bizler için üreticinin üretim maliyetleri ve refah seviyesi bu anlamda önemli olacak. Piyasa şartlarını da dikkate alacağız" dedi. Konuyla ilgii geçtiğimiz günlerde TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan da açıklama geldi. Peki, 1 ton, 1 kg buğday kaç TL, TMO buğday fiyatları 2023 ne kadar?

BUĞDAY ALIM FİYATLARI 2023 AÇIKLANDI | Arpa ve buğday fiyatları ne kadar kaç TL oldu? TMO ekmeklik buğday fiyatlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıkladı!

BUĞDAY ALIM FİYATI 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi;



Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 buğday ve arpa alım fiyarlarını belirledik.



TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir.

"2022 yılında, bir önceki yıl 2250 lira olan buğdayı, 7 bin 450 liraya almıştık. 7 bin 450 liranın bin liralık kısmı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim edilen ürünler içindi. Piyasada da 6 bin 450 lirada buğday işlem görmüştü. Bu yıl da oturup bu hesaplamaları yapacağız. Bizler için üreticinin üretim maliyetleri ve refah seviyesi bu anlamda önemli olacak. Piyasa şartlarını da dikkate alacağız."

Buğday taban fiyatı 2023 ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, buğday alım fiyatı 2023 ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Kirişçi 2023 buğday alım fiyatlarının 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Erdoğan'ın belirleyeceğini belirtti.

TZOB GENEL BAŞKANI'NDAN 2023 BUĞDAY ALIM FİYATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2023 yılında buğday alım fiyatı beklentisi ile ilgili şunları söyledi:

“Her platformda söylediğimiz gibi, burada da vurgulamak istiyorum. Üreticilerimiz başta buğday, arpa ve mercimek gibi temel ürünler olmak üzere kışlık ürünlerde hasada başladı. Ekim ayından bu yana yüksek girdi maliyetleriyle karşılaşan üreticilerimiz borçlandı, sıkıntı çekti fakat üretimine devam etti.

Büyük emek harcayan üreticilerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını almak istiyor. Bu nedenle yüksek maliyetlerini karşılayacak ve kendilerine makul bir refah payı bırakacak fiyatların açıklanmasını ve ürünlerinin alınmasını bekliyor.”