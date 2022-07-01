TMO 2022 hububat alım fiyatları güncellendi

TMO, alım fiyatlarını ton başına buğdayda 400 lira ve arpada ise 200 lira artırdı. Hububat alım primlerinin temmuzdan itibaren ödenmesine karar verildi.

Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını vermek için Bakanlık olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat alım fiyatları güncellenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun." mesajı ile yeni fiyatları yayınladı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, makarnalık buğdayın (2. grup) TMO alım fiyatı ton başına 6 bin 900 lira, sert ekmeklik buğdayda (2. grup) 6 bin 450 lira iken, hububat alım primi ton başına 1000 lira olarak belirlendi. TMO alım fiyatı, arpada (2. grup) ise ton başına 5 bin 700 lira iken, hububat alım primi ton başına 500 lira oldu.

"Hasat edilen ürünlerin ticarete konu edilmediği görüldü"

Hububat alım fiyatlarının güncellendiğini duyuran Bakan Kirişci, yayınladığı mesajda "Ülkemizde mayıs ayı ortasında lokal olarak başlayan hububat hasadı bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 20'ler seviyesindedir. Hasat, yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgemizde normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelenmiştir. Hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının halen üretici elinde olduğu ve ticarete konu edilmediği gözlenmektedir." dedi.

TMO alım fiyatları ton başına buğdayda 400 lira arpada ise 200 lira artırıldı

Kirişci açıklamasını "TMO alım fiyatlarını ton başına buğdayda 400 lira arpada ise 200 lira artırılmasına ve hububat alım primlerinin temmuz ayından itibaren ödenmesine karar vermiştir." şeklinde sürdürdü.