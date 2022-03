TMO 2022 - 2023 YILI STAJ BAŞVURULARI, BAŞVURU FORMU

Lise öğrencileri için 2022 yılı staj başvuruları başlamış olup başvurular 25 Şubat- 15 Nisan 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacaktır.

Staj başvurusu yaparken dikkat edilecek hususlar ile staj sırasında uyulması gereken kuralları içeren “Staj Başvuru Uygulama Kılavuzu” ve öğrenciler tarafından doldurulması gereken “Staj Başvuru Formu” yayınlanmıştır. Başvuru tarihleri dışında öğrenci alımı olmayacaktır.

STAJ BAŞVURU İLAN METNİ

STAJ BAŞVURU TARİHLERİ: 25 Şubat- 15 Nisan 2022

Staj başvurusu yaparken dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmektedir.

 25.02.2022-15.04.2022 tarihleri dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 Tarım ve Orman Bakanlığı web ana sayfasında yayınlanan Staj Başvuru Formu

eksiksiz bir şekilde doldurulup sisteme yüklenmelidir.

 Okulunuzdan almış olduğunuz not ortalamanızı içeren öğrenci olduğunuza dair

onaylı/mühürlü “Öğrencilik Beyan Belgesi”ni sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

 Son 6 ayda çekilmiş fotoğraf sisteme yüklenmelidir. Fotoğraflar ön cepheden

çekilmiş, yüzün tamamı AÇIK, NET olacak, şapka, kep, güneş gözlüğü vb.

aksesuar kullanılmayacak ve mutlaka vesikalık fotoğraf formatında olacaktır.

 Başvurunun son kısmındaki “Başvur” butonu tıkladıktan sonra ekranda “İşleminiz

Başarıyla Gerçekleşmiştir” yazısı görüldüğünde başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır

Staj başvuru sonucu e-devlet sistemi üzerinden takip edilecektir. “Başvurularım”

butonu tıklanarak başvuru sonucu görülebilecektir.

Başvuru sırasında; 3 (üç) farklı Bakanlık birimi için başvuru hakkınız

bulunmaktadır.

STAJ İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Staja devam zorunludur. Staja devam edilemediği günlerin telafisi yapılmak

zorundadır.

Öğrencinin stajının daha verimli olması için Staj Sorumlusu öğrenciyi okuduğu bölüm

öncelikli olmak üzere kurumun her biriminde görevlendirebilir.

Stajyer öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi öğrenim gördüğü kurum

tarafından ödenir.

Staj Yönergesi gereği staja kabul edilen öğrencilerle kurum arasında sözleşme

imzalanır.

Stajyer öğrenciler staj yaptıkları Bakanlık Birimlerinin çalışma koşulları ile disiplin

ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme,

makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine

getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

Bakanlık bünyesinde staj yapanlar; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak

zorundadır. Aksi takdirde, öğrencinin stajyerliğine son verilerek, bu durum okuluna

bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.

Stajı herhangi bir nedenle sona erdirilen (kabul edilmeyen, stajı tamamlayamayan vb.)

kişilere “Stajyer Değerlendirme Formu” düzenlenmez.