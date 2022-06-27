TİSK: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız

TİSK bir açıklama yaparak, "Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız" dedi.

Asgari ücret, 2022'nin Ocak ayında 4 bin 253 lira olarak açıklanmıştı. Artan enflasyonla asgari ücretlinin alım gücü azalınca bu kararın güncellenmesi için girişim başlatıldı.

Asgari ücrete yıl içinde ikinci kez zam yapılacağı bilgisi, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bir çalışma hazırlığı içinde olduklarını ifade etti.

Bu bilgiler ışığında asgari ücretle ilgili yol haritasının, bugün Kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

TİSK Başkanı Akkol, Bakan Bilgin'i ziyaret etmişti

Asgari ücretin belerlenmesinde işçi ve işveren temsilcileri de temaslara katıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Burak Akkol, geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etmişti.

"Biz de masada olacağız"

Bu noktada görüşme trafiği artarken TİSK'ten yapılan açıklamada, "Tüm taraflara çözüm olacak formüller için iş birliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak bir toplantıda masada olacağız. Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız." denildi.

"Belirsizlik ortamı göz önünde bulundurulmalı"

TİSK'ten yapılan açıklamada bilirsinzilk ortamına dikkat cekilerek, "Ülkemiz de tüm dünya gibi olağanüstü ekonomik şartların küresel boyutta yaşandığı bir dönemden geçiyor. Artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılacak değerlendirmelerde bu belirsizlik ortamının göz önünde bulundurulmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz." denildi.

"Her türlü kararın destekçisiyiz"

İşletmelere değer katacak her türlü kararın destekçisi olacakları belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Tüm taraflara çözüm olacak formüller için iş birliğine açığız. İşverenler olarak her zaman tüm sorumluluklarımızı tam ve eksiksiz olarak yerine getirmenin bilinci içinde davrandık. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de devletimizin yanında olduğumuzun altını bir kez daha çizeriz.

Bu vesile ile asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak muhtemel bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağımızı ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile muhtemel bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağımızı ifade etmek isteriz.

Birlikte mümkün

'Birlikte Mümkün' anlayışı ile bu dönemi yine işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız."