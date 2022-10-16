Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere Philip Morris sigaralarına paket başına 2 TL zam geldi. Fiyat artışının ardından grubun en ucuz sigarası 29,5 liraya, en pahalı sigarası ise 33,5 liraya çıktı.

Son dönemde gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı artıyor. Zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor. En son temmuzda fiyatı artan sigaraya bir zam daha geldi.

FİYAT 2 TL ARTTI

Philip Morris grubu sigaralarının fiyatı paket başına 2 TL arttı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

EN UCUZ SİGARA 29,5 TL

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, grubun en ucuz sigarası 29,5 lira olurken, en pahalı sigarası ise 33,5 liraya çıktı.

Sigara tiryakilerini kahredecek bir haber...

2 gün önce JTİ grubuna gelen zam tüm tütün ürünlerini kapsayacak şekilde genişledi.

Paket başı 2 lira zam

Böylece tüm ürünlerde paket başına 2 lira zam yapılmış oldu.

Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından duyurdu.

Buna göre, bu gurubun en pahalı ürünü 33 liraya çıkmış oldu.

Zamla birlikte fiyatlar şöyle:

Marl ED...: 31 TL

Marl TO...: 32 TL

Marl...: 33 TL

Par...: 33.50 TL

Par M.. B..: 32,50 TL

Mur...: 31 TL

Mur.. B..: 30 TL

Lar...: 30 TL

Ches...: 29,50 TL

L&M: 29,50 TL

Mar.. R..: 50 TL

Bu yıl beşinci zam

Son zamlarla birlikte en pahalı sigara fiyatı 48 TL’ye yükselmiş oldu.

2022 başından bu yana sigaraya 5 kere zam yapılmış olurken temmuz ayının başında yapılan 2 liralık zamdan sonra Eylül ayında da bir zam yapılmıştı.