TikTok Yasaklanacak Mı? |Türkiye'de tiktok kapatılıyor mu ? 2023

Son Günlerde Sıkça Tepki Alan TikTok kapatılıyor mu, TikTok Uygulamasını Yasaklayan Ülkeler, Sosyal medyada gündeme oturan son günlerin popüler uygulaması Tiktok kapanacak mı?, Tiktok Şarkıları, Tiktok Fenomenleri, Tiktok Kullanıcıları Bu Haber herkesi ilgilendiriyor Detaylar Haberde...

TikTok Yasaklanacak Mı? | TikTok Uygulamasını Yasaklayan Ülkeler

Son Günlerde Sıkça Tepki Alan TikTok, TikTok Uygulamasını Yasaklayan Ülkeler, Sosyal medyada gündeme oturan son günlerin popüler uygulaması kapanacak mı?, Tiktok Şarkıları, Tiktok Fenomenleri, Tiktok Kullanıcıları Bu Haber herkesi ilgilendiriyor Detaylar Haberde...

Sosyal medyada bir anda listenin en üst kısmına yerleşen TikTokyasaklansın Hashtagı ile sosyal medya kullanıcıları destek vermeye devam ediyor. Toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle toplumun büyük bir bölümünden tepki alan tiktok uygulamasında insanlar çeşitli videolar çekmektedir. bu videolarda kültürümüze örf ve adetine uymayan videoların çekilmesi ve bu videolara özellikle gençlerin yoğun ilgisinden dolayı sosyal medyada çocoukların ahlakını bozduğu gerekçesi ile gündem oluşturuldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğanda en son yaptığı açıklamada aile yapımıza operasyon çekiliyor diye sitemde bulunmasının ardından düğmeye basıldı.

Başkan Erdoğan: Aile yapımıza operasyon çekiliyor

Öte yandan Hindistan, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması Tiktok'u yasakladığını duyurdu.

Yapılan yorumlar genel olarak şöyle ;

- 2020 yılı için Mutlu yarınlar için Sağlımız için Çocuklar için Vatan için Millet için #tiktokyasaklansın

- her yerde çıplak ... görmekten hayattan soğudum yeter artık yeğğrrr #TikTokyasaklansın Ders çalışırken bir soruyu çözemediğim zaman açıp tiktok videosu izliyorum kendimi gerizekalı gibi hissetmemi engelliyor #TikTokYasaklansın

- Rtük her şeye ceza kesiyorsun bari tiktok'a da ceza kes. #TikTokYasaklansın

- Tiktok kadar saçma sapan bir uygulama görmedim resmen insanlar kendini "nasıl rezil etsem" diye çaba sarfediyor... #TikTokYasaklansın

- Derhal Bu konuda bir Kamu Spot'u çıkarılmalı.. Ceza kanunu'na yeni madde eklenmeli.. Sürüm sürüm süründürsünler.. Amin. #TikTokYasaklansın

#TikTokYasaklansın, uygulamayı kullananlar ve indirmiş olanlar meslekten ihraç edilsin

Bence de #TikTokYasaklansın oradaki milletin zekâ seviye oranına baktıkça ülkemin geleceği hakkında fikir yürütemiyorum Yani abi eyw insan eğlenmek için bi şeyler yapmak ister de bu ne ya ülke tımarhaneye dönmüş

#TikTokYasaklansın Zıvanadan çıktılar artık milletin hali içler acısı kesinlikle yasaklanmalı #TikTokYasaklansın İstemsiZce gülüyorum sinirleri alt üst ediyor #TikTokYasaklansın Tiktok uygulaması ile insanoğlu güveni temelli yitirdi.

#TikTokYasaklansın Gına geldi sizden. Yitheeerr...

#TikTokYasaklansın Çok güzel tag olmus insanlar kafayı yemiş

#TikTokYasaklansın #TikTokYasaklansın bencede yoksa ne kızlar kızlık tan erkekler erkeklikten çıkacak

